Son dakika: Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Profesörün yardımcısına bir dava daha...

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Prof. Dr. Hassan Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz'a 'Cinsel istismar' suçundan açılan dava devam ederken, Yetkisiz tıbbi müdahale suçu nedeniyle ikinci bir dava açıldı.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



Veteriner Ç.B'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Serkan Durmaz, alkolün ekişinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemesi üzerine Ç.B.'nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Serkan Durmaz hakkında, 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Aykırılık' suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

'ACİL OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK KENDİM YAPTIM'



Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Sekan Durmaz, "Damar yolu açıp, serum taktım. Serumun içinde izotonik tuzlu su vardı. Bu işlemi yaparken bilinci yerindeydi. Alkol komasında değildi. Ben de sağlık ekipleri çağırmak yerine durumun acil olduğunu düşünerek işlemi kendim yaptım. Bu işlemi yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Amacım yardım etmekti. Suç işleme kastı ile hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"ELİMİZ KOLUMUZ UZUNDUR, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Hasan Bilgili tarafından zorla içki içirilerek cinsel istismara uğradığını dile getiren Ç.B., "Uğramış olduğum saldırının etkisiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda nöbetçi veteriner odasında koltukta uzanır vaziyette kendime geldim. Koluma damar yolu açılmış ve serum takılmış olduğunu gördüm. Odada propofol isimli ilacı gördüm. Daha önce bu odada ne serum ne de bu ilacın bulunduğunu görmedim. Serumu çıkarmak istediğimde sanık bana küfür ve hakaret etmeye başladı. 'Bizim elimiz kolumuz uzundur, seni öldürürüz' dedi. Bana zorla damar yolu açarak serum veren sanıktan şikayetçiyim" dedi.



YETKİSİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA RAPOR İSTENDİ

Sanık, müşteki ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, sanığa isnat edilen damar yolu açma ve serum enjekte etme eyleminin hasta tedavi etme kapsamında ve sanığın yetkisi dahilinde olup olmadığı hususunda görüş sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.