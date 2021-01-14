Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Profesörün yardımcısına bir dava daha...

Son dakika: Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Profesörün yardımcısına bir dava daha...

Son dakika haberi: ’da veteriner hekim olarak çalışan Ç.B’ye Prof. Dr. Hasan Bilgili ile cinsel saldırıda bulundukları gerekçesi ile yargılanan Bilgili’nin yardımcısı Serkan Durmaz’a bir dava daha açıldı. Yetkisiz tıbbi müdahale suçu nedeniyle hakim karşısına çıkan Durmaz, serumu Ç.B’nin bilgisi dahilinde verdiğini, serumu çıkarmak isteyince Ç.B.’nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini söyledi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:51 Son Güncelleme: 14.1.2021 17:22 ABONE OL
Son dakika: Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Profesörün yardımcısına bir dava daha...

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Prof. Dr. Hassan Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz'a 'Cinsel istismar' suçundan açılan dava devam ederken, Yetkisiz tıbbi müdahale suçu nedeniyle ikinci bir dava açıldı.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Veteriner Ç.B'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Serkan Durmaz, alkolün ekişinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemesi üzerine Ç.B.'nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Serkan Durmaz hakkında, 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Aykırılık' suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

'ACİL OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK KENDİM YAPTIM'

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Sekan Durmaz, "Damar yolu açıp, serum taktım. Serumun içinde izotonik tuzlu su vardı. Bu işlemi yaparken bilinci yerindeydi. Alkol komasında değildi. Ben de sağlık ekipleri çağırmak yerine durumun acil olduğunu düşünerek işlemi kendim yaptım. Bu işlemi yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Amacım yardım etmekti. Suç işleme kastı ile hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"ELİMİZ KOLUMUZ UZUNDUR, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Hasan Bilgili tarafından zorla içki içirilerek cinsel istismara uğradığını dile getiren Ç.B., "Uğramış olduğum saldırının etkisiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda nöbetçi veteriner odasında koltukta uzanır vaziyette kendime geldim. Koluma damar yolu açılmış ve serum takılmış olduğunu gördüm. Odada propofol isimli ilacı gördüm. Daha önce bu odada ne serum ne de bu ilacın bulunduğunu görmedim. Serumu çıkarmak istediğimde sanık bana küfür ve hakaret etmeye başladı. 'Bizim elimiz kolumuz uzundur, seni öldürürüz' dedi. Bana zorla damar yolu açarak serum veren sanıktan şikayetçiyim" dedi.

YETKİSİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA RAPOR İSTENDİ

Sanık, müşteki ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, sanığa isnat edilen damar yolu açma ve serum enjekte etme eyleminin hasta tedavi etme kapsamında ve sanığın yetkisi dahilinde olup olmadığı hususunda görüş sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika: Palu ailesi davasında yeni gelişme!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Profesörün yardımcısına bir dava daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA