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Yağmurla birlikte bereket geldi

’da yağışların başlamasıyla birlikte barajlara da adeta bereket geldi. Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri artıyor.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:37 ABONE OL
Yağmurla birlikte bereket geldi

Gün boyu aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Aralıksız yağmaya başlayan yağmurla birlikte Bursa'nın can damarları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinde yükselme tespit edildi. Uludağ'ın da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı almasıyla birlikte önümüzdeki günlerde Uludağ'ın beslediği su kaynakları ve barajlardaki seviyelerin çok daha fazla artması bekleniyor.

BAŞKAN AKTAŞ PAYLAŞIM YAPTI

Uzun süre sonra Bursa'da başlayan yağışların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir paylaşım yaptı. İki barajda yaşanan su seviyesi artışı ile ilgili bir görsel paylaşan Akta, "Allaha hamdolsun, yağışlarla birlite barajlarımızdaki su seviyeleri artıyor." dedi.

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Yağmurla birlikte bereket geldi
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