Yağmurla birlikte bereket geldi

Gün boyu aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Aralıksız yağmaya başlayan yağmurla birlikte Bursa'nın can damarları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinde yükselme tespit edildi. Uludağ'ın da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı almasıyla birlikte önümüzdeki günlerde Uludağ'ın beslediği su kaynakları ve barajlardaki seviyelerin çok daha fazla artması bekleniyor.

BAŞKAN AKTAŞ PAYLAŞIM YAPTI

Uzun süre sonra Bursa'da başlayan yağışların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir paylaşım yaptı. İki barajda yaşanan su seviyesi artışı ile ilgili bir görsel paylaşan Akta, "Allaha hamdolsun, yağışlarla birlite barajlarımızdaki su seviyeleri artıyor." dedi.