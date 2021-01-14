Yozgat Ticaret Borsası'na 5 yıldızlı bina

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurban kesip, dua ederek yeni binada hizmete başladı. Onut Kaytan Plaza'da bulunan modern binayı basına da tanıtan Erkekli, eski 3 katlı binadan yeni ve modern bir binaya geçmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Bina önünde kurban kesimi ve edilen duaların ardından basın açıklaması yapan Erkekli; "Yozgat Merkez'de daha önce 3 katlı binamız vardı. Bu binamızın eski olması ve yetersiz olması sebebiyle yönetimdeki ve meclisteki arkadaşlarımla beraber bu binayı aldık. Camialarımıza ve üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Amacımız üye memnuniyetini en iyi şekilde değerlendirmek ve üye memnuniyeti sağlamaktır. Ayrıca hizmet kalitesini en üst düzeye yükselterek üyelerimize iyi bir hizmet sağlamak amacıyla görevimize devam edeceğiz. Bu süreçte hizmet binamızı Yozgat'a kazandırmış olduk. Yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarıma cesaret ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmasında desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür eden Erkekli şunları söyledi:

"Mensubu bulunduğumuz çatı kuruluşu Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan bizden desteklerini esirgemedi. Maddi ve manevi olarak verdiği desteklerden dolayı selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. 250 üyeyle Batum, Karadeniz ve ondan öncede Çanakkale'de üyelerimizle ikişer yıl arayla 8 gün sosyal alanlarda bulunduk. Yozgat Ticaret Borsası olarak görevimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Camiamıza, Yozgat'ımıza hayırlı olsun."