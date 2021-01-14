Yurttan aşı manzaraları

Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşılarının ilk bölümü ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onay vermesinin ardından aşıların uygulaması dün itibari ile başladı. İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın denediği aşının uygulanma süreci yurt genelinde bu sabah itibariyle start verdi.

Kocaeli SEKA Devlet Hastanesi'nde başlanan aşı uygulamasında koronavirüs aşısını aynı hastanenin Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç oldu. Aşı uygulama programına katılan ve açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanıp atlattığı için şu anda aşı olmasının mümkün olmadığını belirtti.

"COVİD OLDUĞUM İÇİN"

İlk aşı uygulamasının ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Sağlık Bakanımızın dün akşam belirttiği gibi uygulamalar başladı. İlimizde de bu sabahtan itibaren sağlık personelleriyle başladık. Yaklaşık bir ay önce Covid geçirdiğim için bana aşı uygulaması yapılamıyor. Sonrasında kendi aşımı kendim yaptıracağım. İlimizde Covid-19 pandemisi süresince gayretli çalışmalar yürütüldü. Aşılama çalışmaları sağlık personellerinden bilim kurulu üyelerine ve risk grubuna yapılacak. Bütün vatandaşlarımızın aşı olmasını öneririm" dedi.

"AĞRI HİSSETMEDİM"

SEKA Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç'un ardından Sağlık Hizmetleri Başkanı Şeref Kasımoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Mürsel Durmaz'a da aşı uygulaması gerçekleştirildi. Tunç, "Aşı esnasında ve sonrasın ağrı hissetmedim. Şu anda kendimi sağlıklı ve dinç hissediyorum. Kimsenin aşından korkup kaçmasına gerek yok. Herkesin aşı olmasını öneriyorum" dedi.

SAMSUN'DA İLK AŞI, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NE

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a gönderilen 26 bin doz korona virüs aşısı devlet, özel ve halk sağlığı merkezlerine dağıtımı yapıldı. Aşıların hastanelere ulaşmasının ve hastanelerde özel aşı odaları kurulmasının ardından sağlık çalışanları ilk aşıları olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den getirilen Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıları risk gruplarına göre önce sağlık çalışanlarına akabinde huzurevi sakinlerine ve kronik rahatsızlığı olanlara yapılacak. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ilk korona virüs aşısı oldu.

Müdür Oruç, "26 bin doz aşımızın dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün de aşıları yapmaya başladık. Şu an tüm kamu, özel hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, üniversitemizde aşılarımız yapılmaktadır. İlk sağlık çalışanlarımız oluyor. Daha sonra bakanlığımızın belirlediği risk grupları, huzurevi sakinleri kronik rahatsızlığı olanlar şeklinde devam edecektir. Eski normal günlere dönebilmemiz için aşı yaptırmamız gerekiyor. Tünelin ucunda görünen ışık aşıydı. Aşının gelmiş olması mutluluk vericidir. Aşı yaptırarak bu illetten kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

HANGİ SERİNİN AŞISI OLDUĞU KAREKOD İLE KAYIT ALTINA ALINACAK

Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sümbül; basın mensuplarını davet ettiği Tokat Devlet Hastanesi'nde, aşı randevu alma süreci ve aşı olma esnasında bilinmesi gereken önemli noktaları anlattı.

Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sümbül, şu açıklamaları yaptı: "E-devlet veya Merkezi Randevu Sistemi (MRS) üzerinden randevunuzu alıyorsunuz. MRS her zaman polikliniklerden randevu almak için kullandığımız bir sistem. Burada bir yer açıldı aşı diye. Aşı bölümüne girdiğinizde size 'Konum bilgisiyle mi girmek istersiniz soruluyor ya da kendisi GPS üzerinden konum seçiyor. Ördeğin Tokat merkezi seçtiğinizde size 3 seçenek sunuyor; Tokat Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Özel Medicalpark Hastanesi. Bunlardan hangisini isterseniz seçiyorsunuz. Şu anki aşılar sadece sağlık çalışanlarına yetecek kadar geldi o yüzden sadece sağlıkçılar vuruluyor. Tokat Devlet Hastanesi'ni seçtiğinizde karşınıza odalar çıkıyor. Biz gündüz için 10 gece için 20 oda ayırdık. Bundan sonraki tüm vatandaşlarımızın aşılanması için de bu bir ön hazırlık."

Randevu alınmasının ardından belirlenen saatte mutlaka kimlik ile gidilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sümbül, "Randevunuzu aldığınızda saati örneğin 10.30 verildi. Aşı olmaya geldiğinizde kimliğiniz mutlaka yanınızda olmalı. Sistem şöyle; Bana hangi aşı yapıldı, marka olarak zaten bildiğimiz için hangi serinin hangi aşısı yapıldığı bilinecek. Karekod okutularak hangi serinin aşısı yapıldığı kayıt altına alınacak. Bir yan etki olması durumunda bunlar kayıt altında olduğu için takip edilebilecek. 28 gün sonra ise 2. Aşı yapılacak. İkinci aşı tarihi sistemde otomatik olarak zaten atacak. Özel hastaneler ve Aile hekimlikleri şuan kendi çalışanlarına yetecek sayıda şuanda aşılama yapıyor" diye konuştu.

ARDAHAN'DA AŞI SÜRECİNİ VALİ DE TAKİP ETTİ

Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde aşılama ilk olarak 51 çalışana aşı yapıldı. Programa Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir katıldı.

Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu aşı kampanyasına her kesimin destek vermesi gerektiğini belirten Vali Öner, "Kovid 19 pandemisine karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığımızın onayında geçen aşılama programını bu gün ilimizde ilk olarak randevusu olan sağlık çalışanlarımızdan başlatmış olduk. Bundan sonrada risk gurubuna göre aşılama işlemi devam edecek." dedi.

İlk aşıyı gönüllü olarak kendisine yaptıran İl Sağlık Müdür Özdemir ise, "Sayın Bakanımız ve Valimiz tarafından başlatılan aşı programında aşımızı yaptık. Mart ayından bu yana ülkemizi ve dünyayı ciddi anlamda etkileyen covit pandemisi nedeniyle ülkemiz çok başarılı sınav veriyor sağlık çalışanı arkadaşlarımız gerek sahada gerek hastanelerde özverili şekilde çalışıyor.Bugün itibariyle sayın valimizin talimatlarıyla ilimizde sağlık çalışanı arkadaşlarımızın aşılanma işlemleri başladı.Aşıların milletimize ve sağlık çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Herkesin maske mesafe hijyen şartlarına uymalarını dilerim." şeklinde konuştu.

ANTALYA'DA 10 İÇİNDE TÜM SAĞLIKÇILARIN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Antalya Eğitim ve Araştırma ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı anda başlayan aşılama ilk olarak İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yalçın Yüksel oldu. 10 gün içinde il genelinde tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağını da belirten Müdür Hülür, "İlimize toplamda 25 bin 880 adet aşı sadece sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gelmiştir. Tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşı uygulaması yapılmaya baylandı" diye konuştu.

"AŞI OLSAK DA KURALLARA UYALIM"

Aşı olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Sorumlusu Doç. Dr. Derya Seyman CoronaVac aşısının inaktivite bir aşı olduğunu söyledi. Hastalıktan korunmanın tek yolunun aşı olmak olduğunu da belirten 2 çocuk annesi Seyman, " 'Aşı olduk' deyip kurallara uymamazlık yapmayacağız. Yine maske mesafe ve hijjene dikkat edeceğiz. Kurullara uyacağız" diye konuştu.

"ÇOK ZOR DÖNEMDEN GEÇTİK"

En riskli bölümde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Koronavirüs İdari Sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk 'de aşı oldu. Koronavirüs servisinde çok kötü çok iyi anlar yaşadıklarını da belirten Doç. Dr. Öztürk, "25 gün yoğun bakımda yatan iyileşip taburcu olan hastalarımız ziyaretimize geldi. Çok mutlu olduk. Ancak birer gün ara ile yoğun bakım servisine yatan 60 yaşında karı kocayı birer gün ara ile kaybettik. Hastalığı toplu zeytin toplamada kapmışlar. Bunlar bizi çok ama çok üzdü. Yakınlarımıza hastalığı bulaştırmamak için çok dikkatli ve kurallara uyarak çalıştık" diye konuştu.

"AİLELELERİMİZ KORUMAK İÇİN"

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı Dr. Tuğba Çalışkan CoronaVac aşısını oldu. Hastanelerini baştan beri koronavirüs hastalarına hizmet verdiğini belirten Dr. Çalışkan, "Bu hastalıkla mücadelede sıfır hata ile çalışarak bugünlere geldi. Bugün aşılarımızı olduk. Ailelerimizi ve yakınlarımızı korumak için süreçte çok dikkatli davrandık" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşılaması başladı. 25 odada 25 hemşire tarafından yapılacak olan aşılamanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, "Hastane olarak tüm çalışmalarımız hazırlıklarımız tamam. Çalışanlarımızı sıra ile aşılayacağız." dedi.

KÜTAHYA'DA 153 AŞI ODASI KURULDU

Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'da da Korona virüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanları aşılanmaya başlanırken, kent genelinde 153 adet aşı odasının kurulduğu bildirildi.

Kütahya'da ilk aşı TOKİ Aile Sağlık Merkezi çalışanlarına uygulandı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ilk olarak sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşının 5 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Erşan, "Özellikle Kasım ayında Kütahya'da çok ciddi vaka artışlarıyla karşılaştık. Alınan tedbirler sayesinde Aralık ayında Türkiye olduğunu gibi Kütahya'da da ciddi düşüşle karşılaştık. Kasım ayına gire Aralık ayında yüzde 66, Ocak ayında da çok daha düşükle karşılaştık. Kasım ayına güre de yüzde 88 oranın da düşüş oldu. Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüzde 40 oranında doluluk söz konusu. Bu sevindirici bir gelişme. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ettiklerini gösteriyor. Kütahya'da tüm sağlık çalışanlarına yetecek miktarda aşı mevcuttur. Aşı için 153 oda oluşturduk. İnşallah aşılama ile birlikte Türkiye olarak, dünya olarak bu beladan kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 gün Koronavirüs tedavisi gördükten sonra, taburcu oldu. Ancak aşı prosedürü gereği Kovid-19 aşısı olamadı.

Diyarbakır'da 22 bin sağlık çalışanına yapılacak olan aşı Gazi Yaşargil Eğitim ve Ataştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.





Van genelinde ilk etapta kamu ve özel hastanelerde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanına aşı uygulanacak. Aşı çalışmaları için hastane büyüklüklerine ve personel sayısına göre 90 adet aşı odası hazırlandı. Hazırlanan odalarda sabah 08.30'da başlanan aşılar, gece 23.00'a kadar sürecek. Van'da 180 hemşire, 35 hekim ve aile sağlık merkezlerinde çalışan personeller aşı çalışmalarında görevlendirildi.

AŞI SELFİE'Sİ

Ülke genelinde Sağlık İl Müdürlükleri tarafından belirlenen hastanelerde oluşturulan aşı odasında yapılan aşının salgının bitirmesi bekleniyor. Adana Şehir Hastanesi'nde randevu alan sağlık çalışanları birer birer aşı yaptırdı. Uzun süredir risk altında çalışan sağlıkçılar, aşının ardından selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

"EN ETKİLİ SİLAH AŞI"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'de korona virüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyledi.

Başhekim Aktürk konuşmasında şunları söyledi: "Buradan vatandaşlarımıza da 2 mesajımız var. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız gelirken mutlaka randevu alıp öyle gelsin. Burada hem yoğunluğu azaltmak hem de daha sağlıklı ortamda aşıların vurulması adına mutlaka randevu alın. Aşı olduktan sonra bu işi bırakmıyoruz ve tedbirleri almaya devam ediyoruz. Çünkü 28 gün sonra ikinci doz vurulacak ve vücudun bağışıklık kazanması sürecinde de tedbirleri elden bırakmayacağız."

VATANDAŞLAR İÇİN TALİMAT BEKLENİYOR

Aşı, Edirne'de ilk olarak Sağlık Müdürü Uzman Dr. İshak Yıldırım'a uygulandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) kayıt oluşturan 380 sağlık çalışanına Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde uygulandığını açıklayan Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, vatandaşlara aşı uygulaması için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat beklendiğini dile getirdi. Aşının ilk olarak riskli grup olarak nitelendirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olanlara uygulanacağını ifade eden Yıldırım, vatandaşların da MHRS kayıt sisteminden randevu alması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar aşı uygulaması için gelen talimatla birlikte aşıların da geleceğini kaydeden Yıldırım, Edirne'deki sağlık çalışanlarının bir hafta içerisinde aşılarının tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

CANLI YAYINDA AŞI

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, aşı yaptırırken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Aşı sonrası açıklamada bulunan Erkuş, "Aşı çalışmasını başlatmış oluyoruz, sağlıkçılarımıza ilk başta covid 19 aşısını yapacağız, tüm Türkiye ile birlikte aşı programız randevu sistemi ile başlamış oldu. Bugün itibariyle ilk olarak sağlıkçılarına aşı çalışması yapılıyor. Randevu olmadan aşı yapmıyoruz, mutlaka randevularını alarak E-Nabız'dan kendilerine aşı öncelik sıralamasında olup olmadığını, aşı yaptırıp yaptırmayacaklarını kontrol edip sitemden sonra randevu almaları gerekiyor. Şanlıurfa'daki tüm hastanelerimiz bu randevu sistemine dahil edildiler, özel hastaneler kendi personellerini, üniversite hastanesi kendi personellerini, onlar da randevu sistemi ile beraber bu aşıyı yapacaklar." dedi.