Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü kar kış demeden tatbikatlara devam ediyor

Amaçlarının mesleki beceri ve kaliteyi artırmak olduğunu belirten Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı eğitim tatbikatlarına başladı. İlk tatbikatı Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı. Tatbikatları Pandemi kurallarına uygun yapıldığını belirten Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu; "Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün Kızılkaya Orman İşletme Şefliğindeki yeni yılın ilk eğitim tatbikatı Covid-19 tedbirleri kapsamında iki grup halinde dönüşümlü iki gün olarak gerçekleşti. Birinci gruba İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü olarak damgada dikkat edilecek hususlar, ölçüm, sınıflandırma, boylama, standardizasyona ve işaretleme işlerinin görevli personelimiz tarafından nasıl yapılacağı anlatıldı. Özellikle damganın bizzat orman işletme şefleri tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Endüstriyel odun üretiminde üretilen tomruk miktarının artırılarak, birinci ve ikinci sınıf tomruk oranının da yükseltilmesi istendi. Kayın emvali üretiminde kesim ile satış arasındaki sürenin asgari seviyeye düşürülerek kayın ürünlerinin piyasaya taze sunulması ve kontrollü dikili ağaç ile rampa satışlarına önem verilmesinin gerektiği vurgulandı. Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbirin alınacağı belirtildi. Orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla OGM tarafından başlanılan BARKOD uygulaması da tanıtıldı. İkinci grupta Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü ile ilgili olarak ormanı bir ağaç topluluğu olarak görmenin yanlış olduğu canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimleri olduğu, yapılan hataların kısa sürede düzeltilmesinin mümkün olmadığını, ormanlara müdahale ederken planların gösterdiği amaç doğrultusunda ormancılık tekniğine uygun vaktinde yapılması gerektiğinin önemine vurgu yaptık. Eğitim tatbikatlarımız da ağaç kesme, boylama, standardizasyon, üretim, silvikültür uygulamaları konularında eğitimler veriyoruz." dedi.

Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına üretimin ormanlarda kesim değil ormanlara yapılan bakım çalışmaları neticesinde çıkan emvallerini ülke ekonomisine kazandırılması olduğunu belirtirken bu konuda gösterecekleri gayretler için teşekkür ederek sağlıklı, verimli ve kazasız bir üretim sezonu dilediklerini sözlerine ekledi.

Sırasıyla Karabük, Safranbolu, Zonguldak, Ereğli, Bartın, Ulus, Devrek, Dirgine Orman İşletme Müdürlüklerinde devam edecek eğitim tatbikatı maratonu 22.01.2020 günü son bulacak. Eğitime İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan ile Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak koordinesinde gerçekleşen eğitim tatbikatına Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin ve Mehmet Pınar, Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz, İşletme Müdür Yardımcıları, Şefler ile Orman Muhafaza Memurları katıldı.