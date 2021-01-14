Zonguldak Valiliği Logosu yeniden tasarlandı

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Valiliği Logosu ve kurumsal kimlik kılavuzunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bir bütünlük arz etmesi için yeniden tasarlandığını bildirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada tasarlanan yeni logoya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İlgi sayılı onayı Zonguldak Valiliği Logosu ve kurumsal kimlik klavuzu; Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bir bütünlük arz etmesi için yeniden tasarlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi geçmişteki 16 Türk Devletini temsil eden 16 yıldız bulunan, içte yer alan "Z" harfi zarif bir biçimde tasarlanarak yan yana aynalı ve üst ortada ay yıldızı kucaklar şekilde yerleştirilmiş yeni Zonguldak Valiliği Logosu ve Kurumsal Kimlik Kılavuzu, www.zonguldak.gov.tr isimli resmi internet sitemizde yayımlanmıştır."

Valilik; Zonguldak Valiliğini ilgilendiren her türlü görsel ve dijital, baskı ve yayımları ile valiliğimizi temsil eden simgesel materyal ve ürünlerinin yayımlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda, 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle; Özel Kalem Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Bilgi işlem Müdürlüğü ile koordine hazırlanması ve kullanılmasını istedi.