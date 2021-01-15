1001 Hatmin duası yapıldı

Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından kentin doğal afetlerden korunması için yaklaşık 500 yıl önce başlatılan Binbir Hatim geleneğine bu yıl da devam edildi.

18 Aralık'ta başlayan program kapsamında okunan 136 bin 890 hatmin duası düzenlenen programla yapıldı. Ulu Cami'de düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İstanbul Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ulu Cami İmam Hatibi Emrullah Kaçar, Erzurum İl Müftülüğü İlahi Grubu, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, Erzurum Yakutiye Müftüsü Selim Şahin ve vatandaşlar katıldı. Ulu Cami'de yapılan dua programı merkezi sistemden tüm camilerde de yayınlandı.

Binlerce Erzurumlu 500 yıllık binbir hatim geleneği dua programında ellerini semaya açarak dua etti.