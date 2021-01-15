132 köy yolunun bulunduğu Tunceli’de karla mücadele çalışması sürüyor

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başta Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çok sayıda ekip ve iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Ovacık'ta çalışmaları yerinde inceleyen Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, "Sayın valimizin himayelerinde karla mücadele ekibi olarak 54 iş makinesi, 112 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Malum bu yıl mevsim normallerinin altında bir kar yağışı mevcut ilimizde. İnşallah temennimiz odur ki bu ayın sonunda Şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz" dedi.

Kent genelinde 132 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyleyen Yıldırım, "132 köyümüzün yolu kapalı. Bin 300 kilometrede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yolları, karakol yolları daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar" diye konuştu.