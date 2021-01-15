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15 Temmuz Derneği gaziye sahip çıktı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 ABONE OL
İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan 15 Temmuz gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ın, İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz bırakılarak istifa ettirilmesinin SABAH tarafından gündeme getirilmesi üzerine tepkiler ardı ardına geldi. Yıldırım'a sahip çıkan 15 Temmuz Derneği tarafından yapılan açıklamada "Gazimize mobbing uygulamanın arkasındaki saiki anlamak mümkün değil" denildi. Gazinin, yüksek lisans yaptığı ve 2 dil bildiği vurgulanan açıklamada "Sürekli liyakatten dem vuran İBB yönetiminin, bu denli bir özgeçmişe sahip gazimize mobbing uygulamasının arkasında nasıl bir saik olduğunu anlamak mümkün değil" denildi.
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15 Temmuz Derneği gaziye sahip çıktı
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