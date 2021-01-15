15 Temmuz Şehitleri için 251 Hatim programı yapıldı

15 Temmuz Derneği tarafından başlatılan 'Her ayın 15'inde 251 hatim programı' bu ay Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camii'nde gerçekleşti.

Okunan 251 Hatim için Cuma namazının akabinde hatim duaları edilerek hain FETÖ'nün Tişgal girişimine direnerek şehit düşen 251 kahraman için dualar edildi.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve şehit yakınları da iştirak etti. Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi işgal girişiminden kurtarma mücadelesinde şehit olan kahramanlara bir kez daha rahmet okurken "Allah şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.