65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı kısıtlama saatleri ve genelge detayları!

Salgınla mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde milyonlarca kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Bu yaş gruplarına salgında yüksek risk grubu olması ve yayılımı arttırması nedeniyle kısıtlama getirilmişti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kaçla kaç arası dışarı çıkabilir? İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede ile belirli yaş gruplarına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Vakalardaki düşüşle beraber yasakların sona ereceği o tarih ise henüz bilinmiyor…