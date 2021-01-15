65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı kısıtlama saatleri ve genelge detayları!

Salgınla mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde milyonlarca kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Bu yaş gruplarına salgında yüksek risk grubu olması ve yayılımı arttırması nedeniyle kısıtlama getirilmişti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kaçla kaç arası dışarı çıkabilir? İşte detaylar…
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede ile belirli yaş gruplarına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Vakalardaki düşüşle beraber yasakların sona ereceği o tarih ise henüz bilinmiyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA YASAK MI?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.