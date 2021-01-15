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70 adrese 600 polisle operasyon gerçekleştirildi

'nın Ceyhan İlçesi'nde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. 600 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:30 ABONE OL
70 adrese 600 polisle operasyon gerçekleştirildi

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, polis operasyon için düğmeye bastı. 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 70 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aramalarda bulunan 18 milyon TL'ye el konulurken, 220 hesaba da bloke uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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70 adrese 600 polisle operasyon gerçekleştirildi
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