75 yaşındaki kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da Nimet Akgün (75) kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldürdü. Mamak ilçesinde yaşayan Nimet Akgün, dün akşam kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.