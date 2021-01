8 yıldır yoğun bakımda mücadele veren Zişan hayatını kaybetti

Zişan Can... Tam 8 yıl önce henüz 2 yaşındayken trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan ve 8 yıldır yoğun bakımda tedavi gören Can, yaşam mücadelesini kaybetti. Konya-Ilgın karayolunda 2013 yılında meydana gelen kazada baba Ali Murat Can idaresindeki otomobil, su tankeri ile çarpışmıştı. Kazada baba, anne Serpil, abla İkbal ve ağabey Eren Can yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve o tarihte 2 yaşında olan Zişan, 8 yıldır verdiği yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti. Acılı baba Ali Murat Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '8 yıldır yoğum bakım mücadelesi veren kızımızı kaybettik' dedi. Zişan Can, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazanın 8. yıldönümü nedeniyle daha önce de bir paylaşım yapan Ali Murat Can, "Canım kızım, sarıçiçeğim, bir tanem. Senin 8 yıl önceki halin, bugünkü haline ne ciğer dayanır ne yürek dayanır ama vardır bunda da bir hayır" ifadelerine yer vermişti.