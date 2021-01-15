Ali Emir davasında sanıklar zorla getirilecek

İstanbul Halkalı'da özel bir hastaneye 2019 yılının Ağustos ayında başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya haklarında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva katılmadı. Tanıkları dinleyen hâkim, sanıklar hakkında ayrı ayrı zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. SABAH'a konuşan Sema Şahin, "Bu davada hakkaniyetli sonuç çıkacağına yürekten inanıyorum. Emsal bir karar çıkmasını diliyorum" dedi. Sema ALİM DALGIÇ