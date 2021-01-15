Anneden şaşırtan teklif! Oğlunu öldüren kocasını affetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Osman Dikmen, 19 yaşındaki yüzde 35 engelli oğlu Recep Dikmen'i kendisinden sürekli para istediğini, para istediği zamanlarda hakaret ederek şiddet uyguladığı gerekçesiyle başına balta ile vurdu. Baltanın künt tarafı ile yüzüne iki defa darbe alan Recek Dikmen, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

'SÜREKLİ PARA İSTİYORDU VERMEYİNDE KÜFÜR EDİYORDU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanarak cezaevinde gönderilen Osman Dikmen hakkında 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme', 'Kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Osman Dikmen, oğlunun yüzde 35 engeli olduğunu, saldırgan ve agresif tavırlar sergilediğini söyledi. Kendisinden sürekli para istediğini ve hakaret ettiğini belirten Osman Dikmen, "Para istiyordu, vermeyince de hakaret ederek şiddet uyguluyordu. Olay gününde benden para isteyerek küfür etti. Bu sırada ben de dolapta olan baltayı alarak oğlumun odasına gittim. Ona doğru sallarken Recep yüzünü döndü ve yüzüne isabet etti. Balta keskin olmayan tarafı ile yüzüne iki defa vurdum. Bir anlık sinirle yaptım. Çok pişmanım, yüreğim yanıyor, evlat acısı başka bir şeye benzemiyor, zorluklarla büyütmüştüm" dedi.

ANNEDEN MAHKEMEDE MAAŞ VE EV ANLAŞMASI

Yüzüne aldığı darbeler sonucunda kafatası ile yüz kemiklerinde kırıklara meydana gelerek beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden Recep Dikmen'in annesi Güllü Dikmen, mahkemeye müşteki sıfatıyla katıldı. Oğlunun öldüğü gün haberi alan anne Güllü Dikmen olay yerinde fenalaşarak sinir krizi geçirmişti. Mahkemede, oğlunu öldüren kocasının maaşını ve evini istediğini ifade eden Dikmen, "Osman Dikmen evi ve maaşını geri verirse şikayetimden vazgeçebilirim. Çünkü kayınım beni evden atmak ve maaşı vermemek ile tehdit ediyor" dedi. Son sözü sorulan Osman Dikmen, tahliyesini isteyerek evi ve maaşını karısına bıraktığını söyledi.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Dikmen'in oğlunu tasarlayarak öldürdüğüne ilişkin delil olmadığını, şeref ve saygınlığını rencide edici söylemlerde bulunulduğu gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme', 'Kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Osman Dikmen'e uygulanan tahrik indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.