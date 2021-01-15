Antalya-Konya karayolunda trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sırasında, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde meydana geldi.

Antalya'dan Konya'ya doğru hareket halindeki şehirlerarası yolcu otobüsüyle, Akseki istikametine gelen 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki bir kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki 5 yaralı ise ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yolcu otobüsünde yaralananın olmadığı kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.





Öte yandan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği ve Karayolları Alacabel ekibinin yolu açık tutmak için tuzlama, kürüme çalışmalarını aralıksız devam ettiği bildirildi. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı öğrenildi.