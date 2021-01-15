Antalya'da bir garip olay! Kasadaki çocuklarla kamyoneti çaldı "korktuğum için yaptım" dedi

Dün saat 14.00 sıralarında Antalya Serik'teki Kadriye Mahallesi'nde oturan Şerife Demir, çocukları Ramazan (11), Ayşegül (13) ve Şaban'ı (17) da yanına alarak, 07 YR 759 plakalı kamyonetle babasının evine doğru yola çıktı. Toprak yolda ilerleyen Şerife Demir'in önünde seyreden plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden durdu. Şerife Demir önündeki araçta birkaç kişinin kavga ettiğini görünce, yanından geçeceği yol olmadığı için aracını durdurmak zorunda kaldı. Öndeki araçtan inen bir kişi koşarak Şerife Demir ve çocuklarının bulunduğu araca doğru bağırarak koşmaya başladı. 'Beni öldürecekler' diyen bu kişi, Şerife Demir'in aracının kasasına atladı.