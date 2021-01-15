Son dakika: Antalya'da dehşet... Babasını öldürdü annesini yaraladı!

'BENİM HER YANIM SAKAT, ONA NASIL BAKACAĞIM'

Duruşmanın ardından çocuklarının kolunda güçlükle adliye binasından çıkan Emine Kuran, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerine sürekli eziyet ettiğini, serbest kaldığında ona tek başına bakma imkanı olmadığını anlattı. Oğlunun hastanede kalması gerektiğini, kendisinin ona bakacak gücü olmadığını söyleyen Kuran, "Her yanım sakat benim, nasıl bakacağım. Evveli Allah'a emanet ediyorum. Sonra da devletimize. Biz her şeyiyle ilgileneceğiz. Ama onu alamayız" dedi. Emine Kuran, oğlunun daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDEN İLAÇ VERMİŞ

Diğer yandan, Erdal Kuran'ın olaydan 3 gün önce 14 Mart günü yine ilaçlarını almaması üzerine ailesinin yardım istemesiyle eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği belirtildi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.