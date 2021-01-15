Arazi kavgası kan davasına dönüşmeden barışla sonlandı

Geçtiğimiz günlerde Batman'da 2 yıl önce sahte 100 TL'lik banknot nedeniyle meydana gelen kavgada bir kişinin ölümüyle başlayan olayın ardından iki aile arasında çıkan kan davası, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür'ün araya girmesiyle barışla sonlandırılmıştı. Bölgede yaşanılan kan davalarının sonlandırılması için yoğun uğraş veren Milletvekili Özdemir, bu seferde iki aile arasında yaşanılan husumetin kan davasına dönüşmesini engelledi.

15 gün önce arazi anlaşmazlığı sebebiyle Çiftçi ve Bademci aileleri arasında başlayan husumet Milletvekili Özdemir, kanaat Önderi Molla Abdülkerim Tanrıkulu ve Abdullah Direkçi'nin araya girmesiyle giderildi. Arapkent medresesinde organize edilen barış töreninde dualar edildi, Çiftçi ve Bademci aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

"BU DAVALARI İNŞALLAH BÖLGEMİZDEN SİLİP, KALDIRACAĞIZ"

Milletvekili Özdemir, programda yaptığı konuşmada, husumetli iki ailenin barışması için toplandıklarını söyledi. Söz konusu davaların sona ermesi için herkese görev düştüğünü belirten Özdemir, "Bu davaları inşallah bölgemizden silip, kaldıracağız. Hep birlikte, gençlerimizi ve çocuklarımızı kurtarma kararlılığındayız. Biz İslamiyet'te bunu biliyoruz, 'Birinin işlediği suçtan, günahından ve kabahatinden dolayı, kardeşi veya yakını mesul tutulamaz'. Barış olmadığı zaman suçsuz, günahsız olan bir başkasının belki hayatlarının veya yuvaların dağılmasına neden olacak ama bizler mümin, Müslüman ve aklıselim büyük bir toplum olarak bunun önüne geçmemiz lazım. Barışmaya ikna olan taraflara, gösterdikleri olgunluktan dolayı teşekkür ediyorum. Allah barışınızı daim eylesin ve bir daha bu tür kötü olayları göstermesin" dedi.