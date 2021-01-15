Ardahan'daki kar yağışı sonrası renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan'da kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilese de çocuklar kar yağışını fırsata çevirdiler.

Kardan adam yaparak, kar topu oynayan çocuklar, "Uzun zamandan beri böyle bir kar bekliyorduk. Ortalık bembeyaz kardan adam yaptık, arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz, pandemi nedeniyle dışarı çıkmamıyorduk, her şey çok güzel, çok eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

Ardahan merkeze bağlı bazı köy evlerinin ve araçların tamamen kar içinde kalmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Öte yanda seyir halinde ki bazı araçlar maddi hasarlı kazalara sebep olurken, iş makineleri kar temizliği ve yolları tuzlama çalışması yaptı. Ardahan'da dün sabaha karşı başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar devam etti.