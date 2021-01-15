Ardahan’da 247 tarihi eser bulundu

Ardahan'da durdurulan bir otobüste, kayısı kolilerine gizlenen Bizans dönemine ait 247 tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, Ardahan'da teslim alınmak üzere kayısı kolilerine gizlenen, Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük ele geçirildi. Kayısı kolilerindeki tarihi eserleri, Malatya'dan Ardahan'a gönderen kişi ile bunları alacak olan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.