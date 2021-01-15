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’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Sınır illerinden ülkeye giriş yapıp üzerinden batı illerine kaçak yollara gitmeye çalışan 44 Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:24 ABONE OL
Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Göçmen Kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kozluk ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 25 Afganistan, 12 Bangladeş ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilirken araç sürücüsü hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı
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