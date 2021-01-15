Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Göçmen Kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kozluk ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 25 Afganistan, 12 Bangladeş ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilirken araç sürücüsü hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.