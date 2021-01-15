Belediyeler karla mücadeleye hazır

Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alan İstanbul'daki belediyeler, günler öncesinde kar yağışı için önlem almıştı. Bugün etkili olan kar yağışı ile birlikte binlerce personel ve iş makineleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bugün İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayan yağışlar kar yağışına dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre kar yağışı Pazartesi'ye kadar devam edecek. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi.

İLÇE BELEDİYELER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için ilçe belediyeler sahaya indi. Günler öncesinde hazırlıklara başlayan belediyeler, günün ilk saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde buzlanmaya karşı önlemler alındı. Yapılan duyurularda ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gece de çalışacakları bildirildi.