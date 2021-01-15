BİM aktüel ürünleri bugün var mı sorusu alışveriş yapmak üzere zincir marketin şubesine uğramak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı husus oluyor. Önceden Cuma günleri aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan marketin indirim günleri değişti. İndirimli ürünlerin avantajlı fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar BİM çalışma günlerini sorguluyor. Peki BİM aktüel ürünleri bugün var mı? Bugün BİM aktüel indirimleri yayınlandı mı?
Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM market, Salı ve Çarşamba günleri aktüel ürünlerini satışa çıkarıyor. BİM çalışma günleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatlerini sorguluyor.
BİM aktüel ürünleri bugün için yeni kataloğunu yayınlamadı. Gelecek hafta 19 Ocak Salı ve 20 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu tüketiciyle buluşturdu.
BİM hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunuyor. BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.