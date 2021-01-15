Bir konak dolusu hatır sepeti evde kalan yaşlılara dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde evden dışarıya çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara iyi gelecek projeler üretmeye devam ediyor. Daha öncede saksılara ekilmiş tıbbi aromatik bitkileri 'Şafalı Balkonlar' projesi ile yaşlılara dağıtan Kocaeli Büyükşehir, bu defada 'Hatır Sor Sepeti' ile onların gönlüne dokunmayı ve unutulmadıklarını gösterecek. Proje kapsamında, ayrıca Kocaeli'nde Kurulu bulunan kadın kooperatifleri ile güzel bir iş birliği sağlandı. Yaşlılara gönderilen sepetleri Kocaeli'nde Kurulu bulunan 8 ayrı Kadın Koopertifi tamamıyla organik ve el emeği ürünler ile hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti alan 700 kişiye dağıtılacak olan sepetleri hazırlayan 8 koopertifin bağlı olduğu Marmara Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Nuket Özcan, "Pandemi döneminde risk gurubunda kabul edilen ve evlerinde kalan 65 yaş ve üstü büyükleri sevindirecek bu projede yer almak bizleri çok mutlu etti. Onların unutulmadığını göstermek ve biraz olsun mutlu etmek amacıyla hazırlanan 'Hatır Sor Sepeti'lerini birliğimize bağlı olan S.S Fistan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Hüsnü Nakış Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Reyhan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Karanfil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Ala Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Heybe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve S.S Letafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üretti. Üretilen bu ürünler İzmit Tarih Koridoru Derneği ve Birliğin bulunduğu tarihi konakta topladık ve sepetlere koyduk."

VEFA ÖRNEĞİ OLACAK

Marmara Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Nuket Özcan, "Bu proje ile büyüklerimize muhabbet hediye edilecek. Sağlıkları için geçici olarak evde kalan 65 yaş üstü büyüklerimizi unutmayıp, her zaman onların yanında olduğumuz gösterilecek. Bu proje ile hazırlanan 'Hatır Sor Sepetleri", onlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz için bir vefa örneği olacaktır." dedi.

HATIR SEPETLERİNDE NELER VAR?

El yapımı sepet

Ekşi mayalı tam buğday ekmeği

500 gram kavanozlu probiyetik ev yoğurdu

2 adet portakallı, fındıklı anne kurabiyesi

Ayva reçeli

Kavanoz içinde kahve

El yapımı ve el boyaması geleneksel çini sanatı ile fırınlanmış Türk kahvesi fincanı

Sepet ve kavanoz örtüleri

Canlı saksı çiçeği