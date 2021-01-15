Birlikte ölen 2 kardeşin acı hikâyesi…

Van'da, çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek düşen iki kardeşten geriye acı hikâyeleri kaldı. Birlikte can veren 2 kardeş babalarını da bir süre önce kaybettikleri öğrenilirken, geri de gözü yaşlı bir anne kaldı.

Van'da, çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek düşen iki kardeşten geriye, bir hafta önce çekilen fotoğrafları kaldı. Ölen kardeşlerden Yıldız Tekin'in (24) çatıya birlikte çıktığı 21 yaşındaki kardeşi Cumali Tekin'i kaydığını görüp, onu kurtarmaya çalıştığı sırada kendisinin de aşağıya düşerek, hayatını kaybettiği belirtildi.

2 KARDEŞ BİRLİKTE CAN VERMİŞTİ

Medine Tekin 13 yıl önce eşini kaybedince 4'ü erkek 5 çocuğuyla merkez İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bulunan konutlarda yaşamaya başladı. Tekin'in çocuklarından Yıldız Tekin ile Cumali Tekin, 3 gün önce çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İki kardeş, çanağı onardıkları sırada, buzlanmanın oluştuğu çatıdan düştü. Tekin kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI BİR ANNE KALDI

Ölen kardeşlerden Cumali Tekin'in askerden yeni geldiği belirtildi. Gözü yaşlı ve acılı anne yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılırken, çocukların babalarının da öldüğü öğrenildi. Acılı anne eşinin yanı sıra şimdi de 2 çocuğunun acısını yaşıyor.