Bitlis’te 160 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Bitlis'te 160 köye ulaşım sağlanamıyor.

Uzun bir kuralığın ardından 2 gün önce başlayan kar yağışı her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kent merkezinde kar kalınlığının 35, yüksek kesimlerde de 60 santimetreye ulaştığı Bitlis'te sabah saatlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarını çıkarmaya çalışan bazı sürücüler, kara saplanırken, çevredekileri yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarılıyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtirken, yağışlı havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundular.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada 160 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 9 ayrı şantiyede bulunan 52 araç ve 75 personelle ulaşıma kapanan köy yollarında aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde karayolları ekipleri, mahalle yollarında belediye, köy yollarında ise il özel idare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.