Bitlis’te karla mücadele

Kent merkezinde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu belirtildi. Kar yağışı sonrasında 160 köy yolunun kapandığı Bitlis'te İl Özel İdaresine ait ekipleri köy yollarında çalışmalara başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, bu yıl kar yağışının geç başladığını söyledi. Köy yolundaki çalışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydoğdu, şunları söyledi:

"Karın başkenti Bitlis'ten, rahmetin ve zahmetin olduğu yerden karla mücadele çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla 160 köyümüzün yolu kapalı. Fakat ekiplerimiz düzenli şekilde çalışmalarını deva ettiriyor. Bu yıl kar yağışı geç başladı. Bundan dolayı tasarrufumuz oldu. Büyüklerimizin dediği gibi zahmetsiz rahmet emeksiz bereket bu topraklarda olmaz. Tabi ki ekiplerimiz 7/24 gece gündüz demeden çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaları devam ettirirken 9 şantiye, 75 personel 52 iş makinesiyle çalışmalarımız devam ediyor. bu çalışmalarda 350 köy 293 mezra olmak üzere 643 yerleşim birimine 2 bin 443 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde aktif ve rantabl şekilde gece gündüz devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken her zaman tekrarladığımız bir konu var. Asılsız ihbarlar yapılmasın. Asılsız ihbarlar yapılırken başkasının hayatına konu oluyor. Çalışma alanımız dağlık. Çığ bölgeleri olduğundan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet için bu bereketli gelen karı gece gündüz el birliği ile arkadaşlarımız çalışmaktadır. Bu yıl tedbirlerimizi aldık. İyi makinelerimiz hazır. Ekiplerimizi yerinde denetliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Vatandaşa hizmet hakka hizmet düsturuyla gece gündüz çalışmaktayız."