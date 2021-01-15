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’te : 5 yaralı

'te akşam saatlerinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Bir tır ve yolcu otobüsününün şarampole yuvarlandığı kazalarda 5 kişi yaralandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 15.1.2021 23:02 ABONE OL
Bitlis’te kaza: 5 yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunda akşam saatlerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle görüş mesafesi kaybolan yolda bir yol otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza yerine 100 metre uzaklıkta bir tır yoldan çıkarak aşağı düştü.

Kazalar Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde meydana geldi. Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşarken, Tatvan'dan Bitlis istikametine gitmekte olan 34 YK 3399 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yalıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yerinin 100 metre ilerisinde bir tır şarampole yuvarlandı.

Sürücüsünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.

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Bitlis’te kaza: 5 yaralı
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