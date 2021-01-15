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çetesinden Türk erkeklerine şantaj tuzağı! Ağlarına böyle düşürüyorlar

çetesinden Türk erkeklerine şantaj tuzağı. İyi Türkçe bilen Bulgar kadınlar internetten tanıştıkları Türk erkeklerinin güvenini kazanıp mahrem görüntülerini istedikten sonra çıplak görüntülerini ailene göndeririz ve internette yayınlarız diyerek 5 bin dolar para istiyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:26 Son Güncelleme: 15.1.2021 09:30 ABONE OL
Bulgar çetesinden Türk erkeklerine şantaj tuzağı! Ağlarına böyle düşürüyorlar

Daha önce evlilik vaadiyle Türk erkeklerini dolandıran Bulgar çetelerinin şimdiki hedefi cinsel yolla şantaj yapmak. İddiaya göre Bulgaristan'da yaşayıp iyi Türkçe bilen çete üyesi kadınlar, Facebook'taki genç, yakışıklı ve kariyer sahibi insanlara arkadaşlık isteği gönderiyor.



Seçilen erkeğin çapkın bir kişilik olması da bir başka kriter. Şebeke elemanı kızlar, tanıştıkları erkeklerin güvenini kazanıp çıplak görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşmasından sonra kirli planlarını hayata geçiriyor.

EN AZ 5 BİN DOLAR

Akşam'ın haberine göre; Erkeklere "Mahrem görüntülerini internette yayımlayıp ailene göndeririz" denilerek şantaj yapılıyor. 5 bin dolardan başlayan ve ucu açık olan rakamlarla para isteniyor.

İLETİŞİMİ KES TEHDİTLERİ SAKLA

Emniyet'e bağlı sanal devriye ekibi SİBERAY, siber zorbalığa karşı şöyle uyardı:

1- Zorbalık yapan kişiyle iletişimi kesip engelleyin.

2- Karşılık vermeyin.

3- Kanıtları silmeyin, tüm iletileri saklayın.

4- Sosyal medya hesabını siteye şikâyet edin.

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Bulgar çetesinden Türk erkeklerine şantaj tuzağı! Ağlarına böyle düşürüyorlar
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