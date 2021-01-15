Bulgar çetesinden Türk erkeklerine şantaj tuzağı! Ağlarına böyle düşürüyorlar

Daha önce evlilik vaadiyle Türk erkeklerini dolandıran Bulgar çetelerinin şimdiki hedefi cinsel yolla şantaj yapmak. İddiaya göre Bulgaristan'da yaşayıp iyi Türkçe bilen çete üyesi kadınlar, Facebook'taki genç, yakışıklı ve kariyer sahibi insanlara arkadaşlık isteği gönderiyor.
Seçilen erkeğin çapkın bir kişilik olması da bir başka kriter. Şebeke elemanı kızlar, tanıştıkları erkeklerin güvenini kazanıp çıplak görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşmasından sonra kirli planlarını hayata geçiriyor.
EN AZ 5 BİN DOLAR
Akşam'ın haberine göre; Erkeklere "Mahrem görüntülerini internette yayımlayıp ailene göndeririz" denilerek şantaj yapılıyor. 5 bin dolardan başlayan ve ucu açık olan rakamlarla para isteniyor.