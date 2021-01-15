Bursa beyaz gelinliğini giydi

Günlerdir beklenen kar sonunda Bursa'yı beyaza bürüdü.

Günün ilk ışıklarıyla işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kaplıkaya Teleferik gibi yüksek semtlerde kar caddeleri kaplarken, daha alt mahallelerde ise araba ve evlerin çatısı kar tuttu. Yağışın yoğun bir şekilde devam etmesi üzerine belediyelere ait kar kürüme makineleri kar tutan yollarda temizleme ve buzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışının Bursa'da 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşılabileceğini bildirdi.