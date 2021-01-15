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beyaz gelinliğini giydi

’da sabaha karşı başlayan kar yağışı hızını artırarak devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde yollar kar tutarken alt kesimlerde ise evlerin çatıları beyaza büründü. Ulaşımda aksama olmaması için belediye ekipleri çalışmalara başlarken, beyaz manzara Bursalıları sevindirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:24 ABONE OL
Bursa beyaz gelinliğini giydi

Günlerdir beklenen kar sonunda Bursa'yı beyaza bürüdü.

Günün ilk ışıklarıyla işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kaplıkaya Teleferik gibi yüksek semtlerde kar caddeleri kaplarken, daha alt mahallelerde ise araba ve evlerin çatısı kar tuttu. Yağışın yoğun bir şekilde devam etmesi üzerine belediyelere ait kar kürüme makineleri kar tutan yollarda temizleme ve buzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışının Bursa'da 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşılabileceğini bildirdi.

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Bursa beyaz gelinliğini giydi
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