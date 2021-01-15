Bursa’da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, yapılan çalışmaların ardından belirledikleri 14 uyuşturucu tacirine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 kilo 700 gram sentetik Kannabinoid, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişiden E.T., Y.K., A.D. ve H.S. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y.'nin hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.