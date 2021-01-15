Bursa’da ilk gün 10 binden fazla sağlıkçı aşı oldu

Çin'den gelen koronavirüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Bursa'daki sağlık çalışanları, aşı uygulamasının ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına ilk günde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı katıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilk etapta her türlü hizmeti veren sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti.

SAĞLIKÇILAR ÖRNEK OLDU

Koronavirüsün, Türkiye'de ilk görüldüğü Mart Ayı'ndan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Ben, tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacaklarına inanıyorum. Tabi pandemi, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolasıyla sırası gelen vatandaşlarımızın MHRS üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.