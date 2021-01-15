Bursa’nın su rezervleri artıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ekim, kasım ve aralık aylarında beklenen yağışlar olmayınca ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da su sorunu baş göstermişti. Su rezervleri ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, susuzluğa dikkat çekerek, Bursa'nın 70 günlük su rezervinin kaldığını duyurmuştu.

YAĞMUR VE KAR BARAJLARI DOLDURUYOR

Yapılan açıklamanın ardından Bursa'da su israfı konusunda bir çok kurum bilgilendirme ve duyarlılık çağrısı yapmıştı ancak dün itibari ile Bursa'da başlayan yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar yağışları kentin su depoları olan barajlardaki su seviyelerini yükseltti.

"PANİĞE KAPILMAYALIM İSRAF ETMEYELİM"

Türkiye genelinde yaşanan genel kuraklık sorununun Bursa'ya yansımalarını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Son 30 yılın en kurak yılı ve son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiriyoruz. Bu konuda makro planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız var. Gölbaşı'nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak çalışmalar var. Ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık Barajı. Dönemimiz içerisinde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı'nın projesini DSİ'den alıyoruz. Çınarcık Barajı'ndan suyun Bursa'ya ulaştırılması, 4 tane depo ve arıtma tesisi ile desteklenmesi gibi tarihi bir proje. İnşallah bu şehrin envanterine Nilüfer ve Doğancı Barajı'ndan sonra Çınarcık Barajı'nı katacağız. Buna rağmen vatandaş olarak hiç birimiz suyu boş yere kullanıp israf etmeyelim" dedi.