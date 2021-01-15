Büyükşehir’in ‘karla mücadele ekipleri kapalı yol bırakmıyor

Kent genelinde 7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece boyu 8 ilçede kapanan 87 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 16, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 20, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 8, Tomarza'da 25 ve Yahyalı'da 5 olmak üzere 696 kilometrelik toplam 87 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece boyu 3 bin 292 kilometrelik yol ağında karla mücadele ederken, hiçbir kırsal mahallede kapalı yol kalmadı. İlçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadele ediyor.