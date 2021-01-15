Cami bahara AKM yaza yetişiyor

İstanbul Taksim'de inşaatı süren cami ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için geri sayım başladı. Cami inşaatının yüzde 95'i, AKM inşaatının ise yüzde 82'si bitti. Caminin, bu yıl ilkbahara denk gelen Ramazan ayında, AKM'nin ise haziranda açılması bekleniyor.Temeli 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor. Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve Ramazan'da ibadete açılması planlanan camide inşaat çalışmaları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yürütülüyor. Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı. Yapının dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ve pencere prekast çalışmaları da sürüyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise sona erdi. Tüm mekânlarında alçıpan kaplama ve sıva işleminin de tamamlanmak üzere olduğu caminin dış cephe ferforje çalışması zemin katta devam ediyor. Bunun yanı sıra caminin ana çelik kapı imalatı tamamlandı ve test aşamalarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen camide kullanılacak ahşap kaplama imalatları sürüyor.10 yıl boyunca atıl kaldıktan sonra yıkılan ve yeniden inşa edilmeye başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatında ise sona yaklaşıldı. İnşaatın yüzde 82'si tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da temeli atılan yeni AKM'de yer alacak opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramikle kaplanan Pera sahnesi ve opera küresinin tamamlandığı dış cephe bloklarının yapımına başlanan AKM binasının haziranda tamamlanıp teslim edilmesi bekleniyor. İstanbul'un simgelerinden ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan AKM'de kullanılacak ahşap kaplamaların ve sahne sisteminde kullanılacak motorların sevkiyatı da başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında inşaattaki çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor ve girişlerde işçilerin HES kodları kontrol ediliyor. Kaba inşaatı tamamlanan AKM'nin, Taksim Meydanı'ndan gözüken cephe yapımı sürüyor.