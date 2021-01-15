‘Cezaevinden çıkarsa bu kez öldürür’

Manisa'daboşanmak istediği için eşi Mikail Oymak (32) tarafından boğazı falçatayla kesilen Esra Oymak, korkudan sokağa çıkamadığını söyledi. Manisa'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak tarafından 20 Kasım'da falçatayla boğazı kesilen 3 çocuk annesi Esra Oymak o günü hâlâ unutamıyor. Boğazına 15 dikiş atılan Oymak, "Çocuklarımla birlikte psikolojik tedavi görüyorum" dedi. Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Oymak, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. 'Yine aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Cezaevinden çıkarsa beni öldürür."Oymak, "O an gözlerimin önünden gitmiyor. 'Seni öldüreceğim' diye geldi, falçatayı direkt boğazıma salladı. Amacı korkutmak değil, öldürmekti. Cezaevinden mektup yazarak tehdit ediyor. Ben mektup yazmamasını ve mektupların getirilmemesini istiyorum. Mektubu dahi tedirgin ediyor. Bütün hayatım karardı" diye konuştu.