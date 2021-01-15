Dehşeti yaşatan eski kocaya müebbet

Antalya Belek'teki bir otelde çalışırken tanışan ve 2009'da evlenen Anıl Karaman (33) ile Neslihan Yılmaz'ın (33) iki çocukları dünyaya geldi. Çift 5 yıl sonra boşanırken, çocukların velayeti anneye verildi. Geçen 2 Kasım'da, çocuklarını görmek için Edirne'den Antalya'ya gelen Anıl Karaman, aralarında velayet nedeniyle çıkan tartışmada, Kundu'daki ormanlık alana götürdüğü eşini boğazını keserek öldürdü. Karaman hakkında, "kasten öldürmek"ten ömür boyu hapis istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.