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Devrek beyazlara büründü

Devrek’te devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyazlara büründü. ’ın Devrek İlçesinde yılın ilk kar yağışı nedeniyle ilçe ve köyleri beyaza bürünürken, yaklaşık 400 kilometrelik alanı kapsayan 52 köy yolu ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 15:14 ABONE OL
Devrek beyazlara büründü

Köy Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Devrek'e bağlı toplamda 400 kilometrelik alanı kapsayan 52 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı. Köy yolu olmadığı ancak, ilerleyen saatlerde Yedigöller Mevkiinde yolun ulaşıma kapanabileceği bildirildi.

Yetkililer, "Dün akşamdan itibaren ekiplerimizi ve araçlarımızı zaman kaybını önlemek için Devrek'te konuşlandırdık. Ekiplerimizin köy yollarında sorun yaşanmaması ve daha kolay ulaşılabilmesi adına böyle bir karar aldık. Acil durumlarda meydana gelebilecek vakalar için de paletli ambulanslarımız hazır vaziyette bekletiliyor" şeklinde ifade kullandılar.

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Devrek beyazlara büründü
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