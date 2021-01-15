Diş hekimi ve babası koronavirüse yenildi

Mersin'de 69 yaşındaki diş hekimi Nedret Yılmaz ve alzheimer hastası babası Kıbrıs Gazisi emekli albay Şükrü Eren, yakalandıkları Koronavirüse yenildi.

'EŞİ, KARDEŞİ VE KARDEŞİNİN EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Bir süredir yanında kalan alzheimer hastası babası emekli albay Şükrü Eren'i tedavi için eşiyle birlikte İstanbul'a götüren Yılmaz, burada babası, eşi ve kardeşi ile kardeşinin eşi ile Koronavirüse yakalandı.

Diş hekimi Yılmaz, yoğun bakımda tedavi gören babası Şükrü Eren'nin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra da kendisi yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın göz doktoru Şükrü Yılmaz, kardeşi Gültekin Eren ve kardeşinin eşi Dr. Sadiye Eren'in ise tedavisi devam ediyor.

Nedret Yılmaz, 2013 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği 'İşleyen Işıklar-60 Yaş Üstü Başarılı İş Kadınları' plaketi almıştı.

Nedret Yılmaz, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Değerli dostlarım alzhimer hastası olan babamın durumu kötüleşince İstanbul'a getirdik. Fakat burada bizi çok kötü şeyler bekliyormuş ailece hepimiz koronaya yakalandık. Kardeşim Gültekin Eren ve babam gazi albay Şükrü Eren yoğun bakımda. Eşim Dr. Erdal Yılmaz, ben ve kardeşimin eşi Dr. Sadiye Eren ise evde tedavi un görüyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." demişti.