Diyanet ile Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Ocak Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde İslam alemi kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere Camiye gitmeden önce Cuma namazı saati için Diyanet tarafından yayınlanan il il namaz saatleri arayışına çıktı. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 15 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…

15 OCAK BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13.18, Ankara'da 13.03 ve İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…