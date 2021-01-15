Diyanet ile Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Ocak Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde İslam alemi kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere Camiye gitmeden önce Cuma namazı saati için Diyanet tarafından yayınlanan il il namaz saatleri arayışına çıktı. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 15 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…
15 OCAK BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13.18, Ankara'da 13.03 ve İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:03
İZMİR:13:26
BURSA: 13:18
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir