Diyarbakır’a yatırımda tüm zamanların rekoru

Terörle mücadelede elde edilen başarıyla huzura kavuşan Diyarbakır'a yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor.

DİYARBAKIR'A İLGİ BÜYÜK

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesaplarından şehirdeki yatırım verilerini kamuoyu ile paylaştı. Karaloğlu şu ifadeleri kullandı: "Daha iyisi için çalışıyoruz. Zorlu Salgın sürecine rağmen, Diyarbakır'ımızda 2020 Ocak-Kasım döneminde, 241 Yatırım Teşvik Belgesi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 1.81 milyar TL sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz."

KAPANAN 1 ŞİRKETE KARŞILIK 9 ŞİRKET AÇILDI

Yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerlerine göre esnaflarda yüzde 400, şirketlerde yüzde 900'e varan oranlarda fazla olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "2020 yılı içerisinde, Diyarbakır'ımızda bin 28 iş yeri, 229 şirket kapanırken, 4 bin 556 yeni iş yeri ve bin 994 yeni şirket açıldı" dedi.

Vali Karaloğlu, kamu, belediye, ticaret ve sanayi odaları, yatırımcı ve girişimcilerin ortak akılla oluşturduğu enerjiyle; Diyarbakır'ı, yatırım ve istihdamda Türkiye'nin lokomotiflerinden biri yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.