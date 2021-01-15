Doğu kara teslim

Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer sabah kadar aralıksız sürerken, bazı bölgelerde ise buzlanmaya sebep oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yollardaki buzlanma olayına karşın sürücüleri uyardı. Erzurum'da kar yağışı akşam etkili oldu. Uzun süre mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Erzurum'da, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, beyaz örtüyle kaplandı. Yağış yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

VALİ ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. İlk olarak karayolu üzerinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Vali Mehmet Makas, ardından Karayolları 164. Şube Şefliğine yaptığı ziyarette ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaptığı açıklamada yola çıkacak olan araç sürücülerine de, kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Mehmet Makas, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

AĞRI'DA BUZLANMADAN DOLAYI ZİNCİRLEME KAZA

Ağrı'da da etkisini sürdüren kar yağışı zincirleme kazaya sebep oldu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 KB 077 plakalı kereste yüklü tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Arslanköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden Adil Oğurlu yönetimindeki 51 LA 738 plakalı başka bir tır da devrilen tıra çarparak durabildi. Sürücüsü öğrenilemeyen 65 NF 586 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kaza nedeniyle kapanan kara yolunda ulaşımı tek şeritten verirken yola dökülen kereste ve malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan kazanın olduğu mevkiden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta başka bir tır da buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

ARDAHAN'DA KÖY YOLLARI KAPANDI

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Ardahan dün akşamdan saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisine girdi. Soğuk ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Ardahan-Artvin ve Ardahan- Posof ardında kapanan yol açma çalışmaları sürüyor. Şehir merkezinde de, sabah saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Posof'ta Ilgar Dağı, Ariyan Dağı, Kafkas Dağları beyaza büründü. Hava sıcaklıkları da önemli oranda düştü. Ayrıca kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç Karayolunda da araçlar mahsur kaldı.

HAYVANLAR UNUTULMUYOR

Hayvanların kış aylarında yaşadıkları zorluklar nedeniyle bazı vatandaşlar ise kuşları ve sokak hayvanlarını beslemek için balkonlarına ve evlerinin önüne yiyecek bıraktı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Gençlik Merkezi'nce kediler için 2 katlı yuva yapıldı. Merkez gönüllülerinin desteğiyle kuşlar için de yuvalar hazırlanırken, ilçenin çeşitli noktalarına konulan 2 katlı kedi yuvalarına süt ve mama bırakıldı.

KAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı verilere göre Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı Salı Gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının da düşmeye başlamasıyla birlikte oluşacak buzlanma nedeniyle de sürücüler ekipler aracılığı ile uyarılıyor. Tahminlere göre Salı gününden sonra kentlerdeki hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına düşeceği bekleniyor.