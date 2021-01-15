Doğu’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

Uzun süreden beri yaz aylarını aratmayan hava sıcaklığının etkili olduğu Doğu'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bölgede birçok kentte dün gece başlayan kar yağışları, şehirleri beyaza bürüdü. Etkili kar yağışları bölgede yüzleri güldürürken, kapanan yolların açılması için ekiplere yoğun bir çalışma başlattı.

TUNCELİ

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Çemişgezek'te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarına ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan, Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmezken karayolları ekipleri yollarda çalışma yürütüyor.

BİTLİS

Bitlis'te 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Bitlis'te 160 köye ulaşım sağlanamıyor.

Uzun bir kuralığın ardından 2 gün önce başlayan kar yağışı her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kent merkezinde kar kalınlığının 35, yüksek kesimlerde de 60 santimetreye ulaştığı Bitlis'te sabah saatlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarını çıkarmaya çalışan bazı sürücüler, kara saplanırken, çevredekileri yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada 160 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 9 ayrı şantiyede bulunan 52 araç ve 75 personelle ulaşıma kapanan köy yollarında aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

MUŞ

Muş'ta bu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, kente 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gece etkili aralıklarla etkili olan kar yağışı il genelinde 86 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açıma çalışmalarını başladı kışı sürede köylerimize ulaşım sağlanacaktır " diye konuştu

Muş Belediye kar temizleme çalışmasına başladığını belirten Başkanı Yardımcısı Hamdullah Karasu, Bu gün yılımızın ilk yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. Belediye olarak sabahın erken saatlerinde kar toplamaya başladık. Halkımızın daha sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşamını sürdürmeleri için yığınlar halinde toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Karla mücadelemizi aralıksız devam edecektir ifadelerini kullandı.

YÜKSEKOVA

Hakkâri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam saatlerinde Hakkâri il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkâri merkezde 21 köy ve 47 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkâri Valiliği, kapanan 289 yerleşim yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

BAŞKALE

Van'ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan 43 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları sürdürülüyor. 2400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah güne karla uyanan Başkaleliler, kar yağışının sevincini yaşarken, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışı 43 yerleşim yerinin yolunu da ulaşıma kapattı. İlçede esnaflık yapan Hacı İbrahim Aydın, yağışların kuraklık için iyi olacağını belirterek, "Ülkemizde bu yıl biraz kuraklık var. Allah'ın izniyle kuraklık olmayacak. Yağışlar yağacak, yağıyor artık. Bizim memlekette genelde yağışlar bu aydan itibaren oluyor. Allah'ın izniyle yağışlar çok olacak, kuraklık olmayacak. Su hayattır su olmazsa hayat olmaz. Kar yağışına alışığız, yağmayınca özlüyoruz" diye konuştu.