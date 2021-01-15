Doktor belediye başkanı: Aşı pandemi de ufku gösterdi

Doktor belediye başkanı Nezih Yalçın, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlık alanında da bahar havasına kavuşulacağını kaydetti.

Yalçın, süreci de değerlendirdiği açıklamasında aşı üzerinden politika üretenlere de tepki göstererek şunları söyledi:

"2020 yılımızı zapt eden, binlerce vatandaşımızın canını yakan, sevdiğimiz kardeşlerimizin ölümüne sebep olan Covid-19 Pandemi sürecinde ufuk göründü. İnşallah bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlık alanında da bahar havasına kavuşacağız. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyesi kıymetli hocalarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kamera karşısında aşılarını yaptırdı. Vatandaşlarımız aşı konusunda tedirgin, "Çin aşısı ne kadar güvenli?" sorusu zihinleri meşgul ediyor, lakin bir hekim olarak benim içim rahat. Tüm dünya Covid-19'u henüz bir yıldır tanımasına rağmen Çin bu virüsü, yıllardır tanıyor; bazı verilere göre 2008, bazılarına göre ise 2012 yılından beri laboratuvarda saklanıyor. Öyle ki virüsü tüm dünyaya dağıtmadan önce panik ve korku yayıldı, eş zamanlı olarak tanı kiti yani PCR testi, sağlık ürünleri tüm dünyaya satıldı ve halen satılıyor. Devamında Çin'den dünyaya satılan Favipravir isimli antiviral ve son olarak da Çin Aşısı dünya piyasasına sürüldü. Aylar önce söylediğim gibi, bu salgın hakkındaki görüşüm şudur: bu salgın daha sonra yapılacak olan biyolojik savaşın bir demosu; masumları ve fakirleri daha fakir, zalimleri ve zenginleri daha zengin edecek ekonomik savaşın tetikleyicisidir."