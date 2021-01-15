‘Dündar, ihanet manşetleriyle FETÖ’nün amacına hizmet etti’

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, 23 Aralık'ta "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a verilen cezanın gerekçesini yazdı. 39 sayfalık gerekçeli kararda Dündar'ın, siyasi iktidarı gerek iç kamuoyunda gerekse uluslararası alanda "teröre destek veren ülke" konumuna düşürmek amacıyla hareket ettiği belirtildi. Dündar'ın tutuklanacağını bilmesine ve avukatının uyarmasına rağmen ihanet manşetlerini atıp, FETÖ'nün amacına hizmet ettiği kaydedilen iddianamede ihanet manşetleri ve haber videolarının FETÖ üyelerince eş zamanlı paylaşıldığı vurgulandı.