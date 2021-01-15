Dünya Yozgatlıları tek çatıda bir araya geldi

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) dönem başkanlığını Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran devraldı. Baran, dünyada yaşayan Yozgatlılar'a birlik ve beraberlik mesajı verirken, DUYKON'u oluşturan federasyon başkanları yeni dönem için ortaya koydukları ifadelerle DUYKON çatısına güç verdiler. DUYKON'da Serhat Baran'la yeni dönem başladı. Pandemiden dolayı Bursa'da sade bir törenle geçekleşen devir teslimde görevi önümüzdeki 1yıl için Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran devraldı.

FEDERASYON BAŞKANLARI KATILDI

Dönem başkanlığı devir-teslim törenine Ankara Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, Ankara Yozgatlılara Federasyon Başkanı Ahmet Koç, İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Kayseri Yozgatlılar Federasyon Başkanı Mustafa Özcan, Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı Burhan Koç, Almanya Yozgatlılar Federasyon Başkan Vekili Mustafa Çelik katıldı.

BAŞKANLAR'DAN ANLAMLI MESAJ

Katılamayan başkanların tebrik mesajlarının da yer aldığı törende federasyon başkanları sırasıyla şu önemli ifadelere yer verdiler. Ankara Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz. 2008 yılında federasyon olduklarını hatırlatarak; "Baktık ki Yozgatlı dünyanın her yerinde var deniz aşırı yerlerde de Yozgatlılar var, bunların da ülkeye doğup, büyüdükleri yere gönül bağları var, ayrılık-gayrılık zaten yok aralarında Türkiye ile dünyadaki Yozgatlıları da birleştirerek dünyadaki bütün Yozgatlıları bir araya toplamak amacıyla 2009 yılında Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu'nu kurmuş olduk" dedi. Ankara Yozgatlılara Federasyon Başkanı Ahmet Koç da amaçlarının konfederasyonu Türkiye'nin dışındaki Avrupa'da yaşayan değerli hemşerilerimizle birlik ve beraberlik adına güzel bir adım atmak olduğunu hatırlatarak, kurucu başkanlığını yaptığı DUYKON'un dünyada yaşayan tüm Yozgatlılara tek çatı olması için çalışacaklarını söyledi. Görevi devralan Serhat Baran ise şunları söyledi: "DUYKON, dünyadaki Yozgatlılara çatı görevi yapan bir kuruluştur. Bu kuruluşun içerisinde federasyon başkanları, derneklerimiz, vakıflarımız var. Ciddi bir sorumluluk aldığımızı biliyoruz, inşallah güzel işlere imza atacağız. Pandemiden dolayı devir teslim törenine pek çok ismi çağıramadık. İnşallah hep birlikte başarıp yolumuza devam edeceğiz."