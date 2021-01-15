Düzce’de toplu taşımaya hes kodu ayarı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

15 ŞUBAT İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Düzce'de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle başlayacak. Toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşların 15 Şubat itibari ile toplu taşıma kullanabilmek için Kentkarta HES kodu doğrulaması yapması gerekiyor.

Kentkart HES kodu eşleştirme yapmayanlar, bu tarihten itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Öte yandan Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Düzce Kentkart değişim ofisinde vatandaşlara HES kodu tanımlanmasında yardımcı olunacağını açıklandı.

KENTKARTA HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?



Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.duzce.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.Websitesinde çıkan bilgileri eksiksiz doldurmak gerekmektedir. İlk olarak HES kodunu girmeniz ve TC Kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ardından Kentkartınızın üzerinde sol üst köşesinde yazan kart numarasını giriniz. Son olarak tanımla tuşuna basmalı ve çıkan yeni sayfada yeniden Kentkart numaranızı girerek tanımlamanızı sonlandırmanız gerekmektedir.