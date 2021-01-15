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E-nabız giriş nasıl yapılır? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ve aşı randevusu...

Covid test sonucu, tahlil sonuçları e-nabız üzerinden sorgulama işlemi ile öğreniliyor. Özellikle 'de koronavirüs aşılama süreci başladıktan sonra, aşı randevu oluşturma ve aşı durumu sorgulama işlemleri için e-nabız daha da ilgi odağı oldu. Peki, E-nabız giriş nasıl yapılır ve e-devlet şifresi ile e-nabız girişi mümkün mü? İşte, koronavirüs salgını sürecinde ihtiyacınız olan işlemler için e-nabız giriş ekranı ve şifre işlemleri...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 10:51 ABONE OL
E-nabız giriş nasıl yapılır? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ve aşı randevusu...

E-nabız platformu, koronavirüs test sonucundan diğer tahlil sonuçlarına kadar birçok bilgiye erişim için kullanılıyor. MHRS aşı randevu işlemlerinin de aşı olmak isteyen öncelikli gruplara açılması ile birlikte, 'e-nabız girişi nasıl yapılır' sorusu merak konusu oldu. Peki, e-nabız girişi nasıl yapılır, profil oluşturmak gerekli mi, e-devlet şifresi ile giriş mümkün mü? Bu başlık altında, e-nabız giriş ekranı ve e-devlet üzerinden bağlantı adımları detaylı olarak yer almaktadır.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız tahlil sonuçları ne zaman görülür? - Takvim

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Corona virüs testi yaptıranlar sonuçlara eNabız'dan ulaşabilecek - Bilim Teknoloji Haberleri

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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E-nabız giriş nasıl yapılır? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ve aşı randevusu...
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